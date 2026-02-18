Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 19:47 del 18 Febbraio

Morte di Moussa Diarra, il Comitato diffonde un nuovo video della stazione: “I poliziotti lo inseguivano”

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (33)
Diffuso un nuovo video della stazione di Verona sul caso di Moussa Diarra. Secondo il Comitato, le immagini smentirebbero la versione ufficiale degli agenti
Icona dei commenti Commenti

Un nuovo filmato tratto dagli impianti di videosorveglianza della stazione di Verona è stato diffuso oggi dal “Comitato verità e giustizia per Moussa Diarra”, il migrante maliano ucciso da un agente della polfer il 20 ottobre 2024, in cui lo si vedrebbe attraversare l’atrio apparentemente senza dare segni di escandescenze. Poco dopo, si vedono arrivare due agenti di corsa. Secondo il comitato “si sta cercando di spostare l’attenzione, affermando che Moussa inseguiva i poliziotti. I video mostrano come fossero loro a inseguire lui, che camminava lento e assorto per la stazione, senza fare caso a nessuno, probabilmente immerso nel suo dolore e nei pensieri ossessivi che senz’altro aveva e che avrebbero avuto bisogno di ben altra presa in carico”. Un video che smentirebbe la versione del legale dell’agente indagato, il quale aveva sottolineato che le forze dell’ordine sarebbero state aggredite da Moussa, armato di coltello

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione