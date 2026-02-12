Il mondo FQ

Referendum, il cantante Elio al Fatto: “Sono indignato, voterò no. C’è il rischio di una deriva autoritaria”

di Simone Bauducco
A Milano, il cantante ha dialogato con l'ex magistrato Gherardo Colombo e con il giornalista del Fatto Quotidiano Mario Portanova
“Voterò No perché mi sembra che si pongano le basi per arrivare poi a un controllo di tipo autoritario”. A dirlo è Stefano Belisari, in arte Elio, che mercoledì sera, alla Rizzoli di Milano, ha partecipato alla presentazione del libro di Gherardo Colombo “La giustizia italiana in 10 risposte” (ed. Garzanti) insieme al giornalista del Fatto Quotidiano Mario Portanova. “Mi indigna e mi preoccupa quando sento parlare che con questa norma vogliono cambiare sette articoli della Costituzione” ha spiegato Elio che poi ha aggiunto: “Nordio è un grandissimo sponsor per il no perché spiega esattamente perché loro vogliono il sì: la magistratura va controllata”.

