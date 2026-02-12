“Il potere giudiziario è distinto proprio per garantire i diritti dei cittadini. Quando la magistratura non è indipendente, i diritti delle persone vanno chissà dove”. A Milano, l’ex magistrato Gherardo Colombo ha presentato il suo libro “La giustizia italiana in 10 risposte” (ed. Garzanti) insieme al cantante Stefano Belisari, in arte Elio, e al giornalista del Fatto Quotidiano Mario Portanova. “Dove non può arrivare il controllo della magistratura possono succedere certe cose – spiega Colombo – veda ad esempio Twitter che toglie la parola al presidente degli Stati Uniti o un altro social che ha tolto la parola al professor Barbero, dunque figuratevi cosa possono fare a noi quando la magistratura non può intervenire”.