"Io ho redatto la richiesta di archiviazione. Ho poi condiviso il file della bozza con Venditti e gli ho spiegato i passaggi più tecnici riguardo al Dna" ha spiegato agli inquirenti di Brescia l'ex magistrata che ha specificato di aver sentito sul Dna il perito che era stato nominato nel processo d'appello bis: "Soggetto terzo, imparziale e disinteressato"

La tanto dibattuta richiesta di archiviazione della Procura di Pavia su Andrea Sempio, accolta dal giudice per le indagini preliminari, fu decisa da Giulia Pezzino la magistrata assegnataria del fascicolo che ha lasciato l’ordine giudiziario nel febbraio 2025. Su quella archiviazione, decisa da gip Fabio Lambertucci, è stata aperta un’indagine a Brescia per corruzione in atti giudiziari, fortemente ridimensionata dalla Cassazione, e in cui sono indagati l’ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti e Giuseppe Sempio, padre di Andrea. Nel suo provvedimento il gip aveva sottolineato l’”inconsistenza degli sforzi profusi dalla difesa Stasi e tendente a rinvenire un diverso, alternativo, colpevole dell’uccisione di Chiara Poggi“.

Pezzino, sentita il 20 novembre scorso dal procuratore di Brescia Francesco Prete e dalla pm Claudia Moregola davanti a sette tra uomini della Guardia di finanza e dei carabinieri di Milano, ha spiegato che “l’assegnazione è stata disposta secondo il turno e, considerata l’importanza del caso, è stata co-assegnata a Venditti… Fin dall’inizio c’è stato un confronto con il collega Venditti, confronto che ha contraddistinto anche il prosieguo delle indagini. Non ho mai sottovalutato la rilevanza dell’indagine, pur riguardando un caso da poco oggetto di sentenza definitiva di condanna a carico di Stasi. Ho fatto tutte le indagini che ritenevo necessarie”. Secondo gli inquirenti – che hanno proposto una ricostruzione alternativa del delitto di Garlasco – l’indagine (aperta a fine dicembre 2025) – fu chiusa velocemente nella primavera successiva.

“Ho cercato di fare tutto in prima persona e mi sono molto spesa per quest’indagine” aggiunge ricordando di essere andata con Venditti in Procura generale a Milano per acquisire i vecchi atti. “Ho cercato di non farmi condizionare dal fatto che ci fosse un soggetto in carcere con sentenza passata in giudicato. L’esposto della signora Ligabò (mamma del condannato Alberto Stasi, ndr) sembrava a prima vista infondato, ma ho comunque profuso il massimo sforzo. Per me era un’indagine molto importante e di particolare delicatezza, in cui ho profuso ogni sforzo. Non nego che volevo chiarire velocemente le posizioni sia di Sempio, che era sotto i riflettori, sia di Stasi, anche per rispetto alla famiglia Poggi” aggiunge ricordando che in quanto parte civile “era normale condividere con l’avvocato Gian Luigi Tizzoni i passi delle indagini” ha spiegato. L’interrogatorio è entrato negli atti di indagine della procura di Pavia su Sempio.

“Avvertivo l’esigenza di fornire una risposta celere per la delicatezza della situazione. Venditti supervisionava, ma di fatto seguivo io l’indagine. Così ho predisposto la richiesta di archiviazione, che tuttavia mi ha richiesto del tempo per la complessità” ha rimarcato, “Io ho redatto la richiesta di archiviazione. Ho poi condiviso il file della bozza con Venditti e gli ho spiegato i passaggi più tecnici riguardo al Dna” dopo aver sentito il genetista Francesco De Stefano, “soggetto terzo, imparziale e disinteressato, in quanto perito della Corte d’Assise d’Appello”, a differenza di qualsiasi altro consulente. L’ex pm nega qualcosa di strano nell’interrogatorio a Sempio – “le domande gli venivano rivolte in maniera concatenata rispetto alle risposte date” – e spiega perché non è ricorsa a delle perquisizioni: “Non l’ho ritenuto utile visto il tempo trascorso”.

Nel verbale l’ex magistrata nega di essere stata a conoscenza di contatti tra l’indagato e Silvio Sapone ex maresciallo dei carabinieri a cui sarebbe stato dato il compito di analizzare le conversazioni intercettate nell’indagine. Tra i due risulterebbero più contatti telefonici di cui l’ex pm Pezzino è all’oscuro. “Se me lo avessero detto avrei dato indicazione di dare atto dei contatti e di riferirne il motivo (…). Mi fidavo di Sapone in quanto persona di grande esperienza operativa”.

Sapone, interrogato sui contatti con Sempio, a verbale ha dichiarato: “Mi ha sempre chiamato lui. Gli ho detto che dovevamo notificare un atto (…) Mi ha chiesto se doveva preoccuparsi e gli ho detto di stare tranquillo”. I pm di Brescia avevano fatto presente a Sapone che il 21 gennaio 2017 “ha chiamato 4 volte con il cellulare e 12 volte con utenza dell’ufficio” Sempio. L’ex carabiniere però ha replicato: “Con il cellulare chiamavo sicuramente io. L’utenza della mia scrivania può averla usata qualcun altro”. E ancora “nelle telefonate del 22 gennaio”, ha spiegato il teste, “ho tergiversato, l’ho tranquillizzato perché era preoccupato della questione avendo letto il giornale“. E i pm, poi, gli hanno chiesto: “Se quel sabato Sempio avesse risposto cosa gli avrebbe detto?. E lui: “Può darsi che avessimo un invito per sentirlo, non ricordo. Magari gli dicevo di venire così in quattro e quattr’otto veniva archiviato. Sempio era agitato e l’ho tranquillizzato”.

L’ex investigatore ha raccontato pure che l’annotazione su quell’indagine “l’ho fatta sulla scorta delle trascrizioni delle intercettazioni”, che, secondo le nuove indagini, sarebbero state caratterizzate da omissioni e poi riascoltate e trascritte di nuovo nell’ultima indagine. E ha aggiunto: “Io non ho fatto gli ascolti perché non mi intendo molto di intercettazioni”.