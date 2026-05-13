Il mondo FQ

Giustizia

Opinioni dal Blog

Ultimo aggiornamento: 13:25

Articolo21 ospita l’appello di 130 costituzionalisti sulla legge elettorale: perché per me è giusto firmare

Beppe Giulietti
Beppe Giulietti
Giornalista, Articolo21
Si tratta del tentativo di ribaltare i risultati del referendum e di riprendere il percorso verso un presidenzialismo senza controlli
Articolo21 ospita l’appello di 130 costituzionalisti sulla legge elettorale: perché per me è giusto firmare
Icona dei commenti Commenti

Articolo21 ospita ancora una volta volentieri l’appello dei 130 costituzionalisti sulla legge elettorale. Ricordiamo che furono proprio loro ad aprire le prime crepe nel ddl Sicurezza e a difendere la Costituzione durante il referendum che voleva imbavagliare la giustizia.

Questa proposta di legge si inscrive nel capitolo leggi bavaglio e mira a trasformare una minoranza in maggioranza e a sopprimere definitivamente il diritto di scelta, trasformando quelli che ancora votano in esecutori delle scelte di ristrette oligarchiche. Alla crisi della partecipazione si risponde incentivando l’astensione. Dalla democrazia alla “capocrazia”, per citare Michele Ainis.

Si tratta del tentativo di ribaltare i risultati del referendum e di riprendere il percorso verso un presidenzialismo senza controlli. Riguarda anche i giornalisti, anche quelli che fingono di non capire. Non casualmente il governo ha deciso di non recepire il Media freedom act e di continuare a “sequestrare” la commissione parlamentare di vigilanza.

Nei rapporti internazionali sulla libertà di informazione abbiamo superato l’Ungheria per la quantità di querele bavaglio scagliate contro cronisti, disegnatori, intellettuali, associazioni. Per questo è giusto firmare l’appello dei costituzionalisti, perché si tratta ancora una volta di una firma a sostegno della Costituzione.

Ci auguriamo che tutte le piazze mediatiche, tra uno speciale su Garlasco e l’altro, vogliano chiamare a parlare della legge elettorale chi, almeno una volta nella vita, abbia letto, anche rapidamente, la carta costituzionale.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione