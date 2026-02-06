“Noooo” e inviti a cambiare argomento. Non è stato ben accolto, nel giorno del suo compleanno, un passaggio del ministro Carlo Nordio, ospite delle Camere Penali per l’inagurazione dell’anno giudiziario al Teatro Quirino. Quello in cui Nordio ha parlato del nuovo “pacchetto sicurezza“ approvato ieri dal Consiglio dei ministri. In realtà il dialogo tra il ministro della Giustizia ed il presidente Ucpi Francesco Petrelli era incentrato sul prossimo referendum, dove, su separazione delle carriere e riforma del Csm, i penalisti e il ministro sono schierati l’uno accanto all’altro nel fronte del Sì. Ma sulle misure varate giovedì, e sulle altre che verranno dibattute in Parlamento, si è manifestata in maniera evidente la contrarietà degli avvocati penalisti.
