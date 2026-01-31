Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 12:57

Referendum, Nordio insiste: “Il parlamento è sacro, blasfemo dire che voglia controllare i pm”

di Redazione Giustizia
Icona dei commenti (42)
Nordio risponde al presidente della Corte d'Appello: "Ma davvero voi credete che con questa riforma il governo intenda mettere la magistratura sotto il potere esecutivo?"
Icona dei commenti Commenti

“Ma davvero voi credete che con questa riforma il governo intenda mettere la magistratura sotto il potere esecutivo?”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel suo intervento durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano, replica al presidente della Corte d’Appello.

Nordio ha aggiunto di aver usato ieri il termine “blasfemo che ripeto e confermo”, considerando il Parlamento “una istituzione sacra”.

“Io ho usato ieri davanti al signor presidente della Repubblica, e lo ripeto, il termine “blasfemo” – ha insistito – Lo ripeto e lo confermo ovviamente: la blasfemia non è soltanto una offesa verso la divinità, etimologicamente parlando, è un’offesa verso una istituzione sacra, e poiché io ritengo il Parlamento una istituzione sacra, aver voluto attribuire al Parlamento una intenzione che non solo non ha e non ha mai avuto, ma che è scritta a chiarissime lettere in termini contrari, la ritengo una blasfemia”.

Secondo Nordio, invece, “noi abbiamo enfatizzato l’indipendenza della magistratura, con cui noi cerchiamo un dialogo”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione