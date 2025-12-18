Il mondo FQ

Ambiente

Ultimo aggiornamento: 16:44

L’affascinante fenomeno delle cascate rosse dell’isola iraniana di Hormoz: il video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Questo fenomeno deriva da terreni vulcanici e rocce ricche di ossido di ferro
Icona dei commenti Commenti

Diversi video pubblicati sui social mostrano l’acqua piovana tinta di rosso che si riversa nel mare di Sahel Sorkh (Spiaggia Rossa) sull’isola iraniana di Hormoz. Questo sorprendente fenomeno deriva dalla geologia unica dell’isola: terreni vulcanici e rocce ricche di ossido di ferro, in particolare ematite. Durante le forti piogge il deflusso trasporta queste particelle minerali verso la riva, intensificando la già iconica tonalità della spiaggia.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione