“Io penso che ci sia un problema di un clima che si sta deteriorando. Penso che ci sia anche un problema di giustificazionismo e di silenzio rispetto a quello che accade. Penso che anche le accuse che vengono rivolte in Parlamento contribuiscano a creare questo clima. Perché è ovvio che se un parlamentare ti dice che tu sei complice di genocidio, che cosa ti deve dire il cittadino comune? Autorizza o non autorizza a utilizzare certi temi? Quindi io richiamo alla responsabilità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, poco prima del suo intervento all’Onu. “Quello che vedo sono le mie immagini che vengono bruciate per strada e non quelle degli esponenti della sinistra, che sono esponenti che in televisione invitano gli italiani a venire sotto casa mia per dirmi che sono un’assassina. Io vengo definita quotidianamente complice di quello che accade a Gaza, che ho le mani sporche di sangue e che sono un’assassina”, ha dichiarato la premier. “Non ricordo di aver mai dato dell’assassino ai miei avversari quando ero all’opposizione”.