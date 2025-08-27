Diverse persone, tra cui alcuni bambini, hanno subito un’intossicazione alimentare in un villaggio turistico di Nicotera Marina, in provincia di Vibo Valentia. L’episodio è avvenuto dopo un pranzo a cui erano presenti 300 ospiti della struttura. Dopo il pasto, una trentina di persone ha iniziato ad accusare vomito e dissenteria. Per cinque di loro, in condizioni più gravi, è stato necessario il ricovero in ospedale. Nel villaggio sono intervenuti i carabinieri del Nas, che hanno avviato le indagini per comprendere l’accaduto. Tra le diverse ipotesi in attesa di accertamento c’è anche quella del botulino. Poche settimane fa nel Cosentino il cibo contaminato di un food truck aveva portato alla morte di due persone e al ricovero di altre sette proprio a causa della tossina. I carabinieri hanno provveduto alla chiusura della cucina e ai primi rilievi, oltre che alla distruzione del cibo conservato. Tra gli alimenti da analizzare alcuni wurstel, alla base del pranzo dopo cui ci sono stati i malori.

“I migliori auguri di pronta guarigione a tutte le persone coinvolte in questo triste episodio”, ha scritto su Facebook il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco. “Occorre però precisare e chiarire”, ha specificato il primo cittadino “che questo evento non riguarda in alcun modo nessuno dei ristoranti, con libero accesso, presenti nel nostro territorio. I ristoranti della nostra comunità sono rinomati per il loro impegno verso la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti offerti. Ogni locale è soggetto a rigorosi controlli che garantiscono il rispetto di elevati standard di igiene e sicurezza”. “Vi invito – ha concluso – a continuare a frequentare i nostri ristoranti, i quali rappresentano una parte essenziale della nostra cultura e tradizione culinaria. La vostra fiducia è fondamentale per sostenere il nostro settore e continuare a valorizzare l’eccellenza della nostra gastronomia”.