Legge sulla caccia, Giovanni Storti contro Lollobrigida: “Il suo nome suscita imbarazzo, vuole portarci indietro di cent’anni”

Giovanni Storti prende ancora posizione sul disegno di legge che punta a riformare la 157/92, ideato dal ministro Francesco Lollobrigida, attualmente in discussione in Senato. “Lollobrigida? Una volta questo nome, in Italia, era legato alla bellezza. Ora suscita imbarazzo e vergogna. Sulla caccia ci vuole portare indietro di cent’anni, quando si poteva sparare ovunque, sempre”.