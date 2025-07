Dolomiti di Brenta, scanner delle cime dopo i crolli: “Crisi climatica intensifica le frane” – Video

Proseguono le attività di analisi e monitoraggio sulla Cima Falkner, nel gruppo di Brenta, dopo i recenti crolli di roccia che hanno interessato entrambi i versanti. Alcuni sentieri, molto battuti dai turisti in questo periodo dell’anno, restano off limits. Nella mattinata, un team tecnico composto dal Nucleo droni del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, il Servizio geologico della Provincia autonoma di Trento e il Soccorso alpino e speleologico trentino ha effettuato nuovi rilievi in vetta, con il supporto logistico del Nucleo elicotteri. Grazie all’utilizzo di speciali scanner applicati ai droni, è stato acquisito un modello in alta risoluzione dell’intera cima, che sarà ora confrontato con i rilievi precedenti.