È stata una mattinata ricca di piogge e temperature più basse della media a Milano quella di sabato 26 luglio. Le precipitazioni sono cominciate nelle prime ore del mattino, poi una brevissima pausa prima di tornare con grande intensità. La causa è una perturbazione atlantica che porterà maltempo anche nei prossimi giorni, e non solo a Milano.

Già nella giornata di venerdì 25 luglio, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha comunicato l’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali, in cui si invitavano i cittadini e le cittadine a fare particolare attenzione in prossimità dei sottopassi e delle aree a rischio esondazione dei fiumi. Il Comune ha anche rimarcato la necessità di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

Come detto però il maltempo sta colpendo e colpirà diverse zone d’Italia, con una prima raffica di temporali e possibili grandinate in particolare su Alpi e Prealpi e vicine pianure del Nord Est. Altri acquazzoni, anche se più localizzati, interesseranno anche Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo. Le condizioni meteo miglioreranno domenica 27 luglio, dove ci saranno maggiori spazi soleggiati da Nord a Sud, con le ultime piogge che colpiranno soltanto l’arco alpino.

Vento in aumento e temperature più basse

Aumenterà invece il vento dai quadranti settentrionali con raffiche burrascose di Maestrale ad oltre 60 km/h, in particolare sulla Sardegna e su tutto il medio e basso Tirreno. La pausa dal maltempo durerà però pochissimo, visto che già da lunedì 28 luglio sono previste altre burrasche. A causa dei contrasti vigorosi tra masse d’aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di celle temporalesche che potranno provocare forti colpi di vento e locali nubifragi. Non solo le piogge: il maltempo farà crollare le temperature su gran parte dell’Italia, con i valori che scenderanno addirittura fin sotto la media del periodo in tantissime regioni.