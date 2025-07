Un nucleo perturbato proveniente dalle Baleari porta instabilità su gran parte del Paese. Massima attenzione in Toscana per rischio idrogeologico. Chiusure preventive anche a Livorno

Una vasta perturbazione, proveniente dalle isole Baleari, si sta spostando sull’Italia, portando con sé una fase di intenso maltempo che interesserà in particolare le regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un bollettino di criticità con un’allerta arancione su alcuni settori della Toscana e un’allerta gialla su Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e le restanti parti della Toscana.

Temporali, grandine e vento forte

L’avviso della Protezione Civile prevede, per la giornata di oggi, domenica 13 luglio, “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco”. I fenomeni, partiti da Liguria e Toscana, si stanno estendendo a Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Lombardia e Veneto. Saranno accompagnati da “rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. Una situazione che potrebbe determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, soprattutto sui reticoli minori.

Toscana, allerta arancione: Carrara e Livorno si blindano

La regione con il livello di allerta più elevato è la Toscana, dove il rischio di temporali forti e dissesti idrogeologici ha spinto le amministrazioni locali a prendere misure drastiche. A Carrara, la sindaca Serena Arrighi ha firmato un’ordinanza che, dalle 7 alle 13 di oggi e comunque fino al termine dell’allerta, dispone la chiusura di stabilimenti balneari e spiagge libere, la sospensione di mercati ed eventi all’aperto, e la chiusura di parchi pubblici, cimiteri e impianti sportivi. Sospesa anche la somministrazione e il consumo nei dehors. Misure simili a Livorno, dove sono stati chiusi parchi pubblici, cimiteri e il canile comunale.

Veneto: ancora una frana sulla strada per Cortina

Anche in Veneto, pur con allerta gialla, la situazione è critica su alcuni fronti. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha segnalato una fase di instabilità in aumento per oggi, con fenomeni localmente intensi. E nella notte, la strada statale 51 di Alemagna, principale via di accesso a Cortina d’Ampezzo dal Cadore, è stata nuovamente bloccata da una frana. Una colata detritica di pietre e fango è scesa dalla Croda Marcora, invadendo la carreggiata all’altezza di Dogana Vecchia, a pochi giorni dalla riapertura parziale della stessa strada per un precedente smottamento. Per raggiungere Cortina sono ora percorribili i passi Tre Croci, Giau e Falzarego.

Allerta gialla in Liguria

Tutta la Liguria è sotto allerta gialla per temporali fino alle 17 di oggi. L’Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure) spiega che un richiamo di aria umida e venti di Scirocco stanno creando condizioni di instabilità. Il quadro previsionale è complesso: i temporali, una volta innescati, “potrebbero spostarsi lentamente ed essere accompagnati da grandinate”. Viene posta particolare attenzione “alle risposte dei piccoli bacini” idrografici.