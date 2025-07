Gli ingressi ai caselli di Verona Sud e Verona Est risultano chiusi, con rientro consigliato a Sommacampagna. Il cedimento dell’asfalto tra Verona Sud e lo svincolo per l’A22 del Brennero in direzione Milano ha comportato la chiusura della prima corsia di marcia

Dopo che la settimana scorsa le alte temperature hanno “sciolto” l’asfalto provocando 30 chilometri di coda sull’autostrada A4, a causa delle alte temperature sono stati chiusi gli ingressi ai caselli di Verona Sud e Verona Est, con rientro consigliato a Sommacampagna.

La Polizia stradale opera in autostrada, mentre la Polizia locale di Verona fuori dai caselli. Da quanto si è appreso, l’intervento si è reso necessario a causa di nuovi problemi all’asfalto, provocati dalle alte temperature. Il cedimento della carreggiata tra Verona Sud e lo svincolo per l’A22 del Brennero in direzione Milano ha comportato la chiusura della prima corsia di marcia.