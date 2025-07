Il giornalista Mario De Michele ieri è stato arrestato con l’accusa di estorsione. Secondo gli inquirenti avrebbe preteso alcune migliaia di euro da Angelo Brancaccio, ex sindaco di Orta di Atella (Caserta) ed ex consigliere regionale, per non pubblicare articoli diffamatori, nonché attinenti la vita privata dell’uomo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord, Maria Carmen Quaranta, e sono partite dalla denuncia del politico; il 53enne, originario di Cesa, è stato bloccato dai carabinieri di Marcianise. Sarebbe stato fermato subito dopo avere incassato il denaro, 5mila euro in contanti, come prima tranche di una somma di 10mila euro.

Secondo gli inquirenti De Michele avrebbe ricattato Brancaccio, che conosceva da anni, chiedendogli 10mila euro, e pattuendo la prima consegna di metà della cifra in una struttura con piscina di Succivo, dove ad attendere lo scambio tra De Michele e Brancaccio c’erano anche i carabinieri. Gli investigatori dell’Arma hanno potuto pagire al momento in cui De Michele intascava la somma. Il giornalista, dopo i primi guai giudiziari legati ai falsi attentati, era stato sospeso dall’Ordine, ma dopo la scadenza del provvedimento era tornato in servizio, con il suo sito Italianotizieonline (fino a pochi anni fa si chiamava Campania Notizie); si accreditava nei suoi articoli anche come cronista parlamentare, ma i carabinieri hanno scoperto che non era vero.

Nel novembre del 2019 De Michele aveva denunciato che la sua auto era stata bersaglio di colpi di pistola, il giornalista Mario De Michele aveva quindi ricevuto una tutela. Ma le indagini avevano stabilito che era una simulazione ed era stato indagato, per poi patteggiare la pena nel 2022 a 3 anni e dieci mesi per i reati di falso, detenzione illegale di arma (una Glock calibro 9X21 che lui stesso avrebbe utilizzato per sparare contro casa e auto), calunnia e simulazione di reato.