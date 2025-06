È stato trovato il cadavere di un uomo in un parco a Cologne nel Bresciano. Gli inquirenti confermano che si tratta del bagnino 37enne Matteo Formenti, scomparso da lunedì mattina. L’uomo da quattro anni lavorava nella piscina di Castrezzato dove lo scorso venerdì ha perso la vita il bimbo di 4 anni annegato in un momento di distrazione dei genitori. Sul luogo del ritrovamento del corpo è stata trovata parcheggiata l’auto del bagnino.

L’uomo era scomparso da casa lunedì mattina dopo che il giorno precedente la procura aveva disposto nei suoi confronti e di tutti i colleghi presenti al momento dell’annegamento del bambino, il sequestro del telefono cellulare. Lunedì mattina i carabinieri avrebbero dovuto notificargli l’avviso di iscrizione nel registro degli indagati per l’annegamento, ma il trentasettenne non era già più in casa. L’ipotesi principale, per come è stato trovato il corpo, è che si sia tolto la vita.

L’allarme sarebbe stato lanciato da due escursionisti, in gita nei sentieri di Monte Orfano, una zona boschiva situata nei pressi a Chiari. I due avrebbero visto il corpo privo di vita dell’uomo nelle boscaglie, avvertendo immediatamente le autorità. Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).