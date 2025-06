È deceduto in serata il bimbo di quattro anni che venerdì era caduto nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia. Il padre, che lo aveva perso di vista, aveva ritrovato il piccolo in piscina già esanime. La notizia è stata comunicata alle forze dell’ordine dai medici dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

Un semplice attimo di distrazione si è rivelato dunque fatale. Il bimbo si è avvicinato a bordo piscina ed è scivolato in acqua. La vasca era piena di persone, quando i bagnini sono intervenuti il bambino già era annegato. Sono iniziate le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi: poi il trasporto in elisoccorso a Bergamo, in condizioni disperate. Sull’episodio intanto indagano i carabinieri: dovranno capire che cosa è accaduto e le tempistiche dei soccorsi.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e incidenti in acque di balneazione, ogni anno in Italia muoiono circa 330 persone per annegamento e il 53% delle vittime non ha ancora compiuto 12 anni. Si tratta di circa 41 decessi ogni anno che riguardano bambini o ragazzi adolescenti, con i maschi che rappresentano ben l’81% di tutte le mortalità per annegamento in età pediatrica. “Instaurare un corretto rapporto con l’acqua è fondamentale per la crescita dei nostri bambini, e con alcune attenzioni si possono ridurre i rischi” afferma Andrea Piccioli, direttore generale dell’Istituto superiore di sanità.

I casi aumentano con l’aumentare dell’età, anche se non in maniera lineare (la fascia di età 1-4 anni presenta più casi di quella 5-9 anni), fino agli adolescenti. “L’acqua, spiega Vincenzo Ferrara, che ha curato il rapporto – anche quando è una pozza uno stagno, esercita un’attrazione fatale su qualsiasi bambino”.