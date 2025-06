Tivoli, spara un colpo dalla finestra della sua casa e ferisce una donna al polso: arrestato

Una donna è stata ferita al polso da un colpo di arma da fuoco mentre stava assistendo a una partita di calcio under 13. È quanto successo lunedì sera (23 giugno), intorno alle 20.30, nel centro sportivo Villa Adriana Calcio, in strada Rocca Bruna a Tivoli, in provincia di Roma, dove un uomo ha sparato dalla finestra della sua abitazione. Il responsabile è Vincenzo Cendamo, 56enne originario di San Severo (Foggia), arrestato con le accuse di tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Subito soccorsa, la vittima è stata trasportata in ospedale dove ha avuto una prognosi di 30 giorni.

Essenziali per l’identificazione dell’uomo sono state le testimonianze dei presenti, che hanno indicato la possibile traiettoria del proiettile, permettendo alla polizia di rintracciare l’abitazione: un villino vicino al centro sportivo, circondato da impalcature in via Filippo Guglielmi. Una volta entrati gli agenti hanno trovato un uomo, in evidente stato di tensione, insieme ad un’altra persona e li hanno informati della perquisizione. È in questo momento che la situazione ha rischiato di degenerare. L’uomo è entrato in casa con la scusa di sistemare il cane, ha preso da un comodino una pistola carica con un colpo in canna e sei cartucce e ha provato ad aprire il fuoco contro gli equipaggi della polizia, che lo hanno però fermato e disarmato.

È ancora da chiarire il movente del gesto. Intanto l’uomo, difeso dall’avvocato Marco Lucentini, è stato arrestato e portato nel commissariato di San Basilio, mentre sono state sequestrate tutte le armi trovate all’interno dell’abitazione. In particolare, è stata trovata un’altra pistola sempre con il colpo in canna ma senza cartucce, una scacciacani con 5 cartucce all’interno e altre due armi storiche con matricole illeggibili, un arco professionale con 29 frecce e una scatola con 17 cartucce calibro 7,65. Le armi sono tutte risultate registrate a nome di una persona deceduta nel 2021 nella zona di Collina Fleming.

