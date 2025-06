Un giorno di festa si è trasformato solo in un brutto ricordo per gli invitati ad un battesimo dove è scoppiata una violenta rissa. È successo domenica pomeriggio (22 giugno) in un noto ristorante in riva al mare di Terracina dove, stando alle prime ricostruzioni, il papà della bambina appena battezzata avrebbe dato inizio ad una discussione con la compagna e la cognata.

Ad avere la peggio, però, è stata la suocera: dopo essere stata colpita, la donna ha riportato un trauma toracico e un’insufficienza circolatoria, rendendo necessario il suo ricovero all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, riportando subito la calma nel ristorante, dove sono volati tavoli e sedie. Al termine della rissa, infatti, una donna è stata trasportata prima al vicino ospedale Fiorini, e poi a Latina, dove è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Nl frattempo, l’uomo è stato arrestato.