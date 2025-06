Bruciate le bandiere di Israele, della Nato e dell’Unione europea. È successo nel corso della manifestazione a Roma contro il riarmo e la guerra a cui hanno aderito associazioni di giovani palestinesi, Potere al Popolo, Cambiare Rotta, Usb, Movimento per il diritto all’abitare, Movimento No Tav, associazioni studentesche, Pci e altre. Una manifestazione parallela ma diversa rispetto al corteo “Stop Rearm Europe“, organizzata da Arci, Ferma il Riarmo e che ha riunito 480 sigle in una marcia pacifica verso i Fori Imperiali.