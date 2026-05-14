Una tregua di tre giorni, poi l’uscita di Putin sul conflitto che “volge al termine“. Ma i fatti della notte dicono altro: Mosca ha avviato un massiccio attacco su Kiev, con droni e missili balistici che hanno colpito anche un quartiere residenziale. L’aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale per la presenza di bombardieri Mig-31, mentre le esplosioni risuonavano nella capitale e i sistemi di difesa sono entrati in funzione per abbattere i droni russi.

Il bilancio dei raid sulla capitale è di almeno due vittime e 40 feriti. Gli attacchi nel quartiere Darnytskyi hanno distrutto l’ingresso di un edificio di nove piani, con alcune persone rimaste sotto le macerie, ed è scoppiato un incendio in una stazione di servizio. Nel resto della regione di Kiev il bilancio degli attacchi è di 7 feriti tra cui un bambino di 3 anni. Nella regione di Poltava i raid hanno preso di mira il settore energetico a Kremenchuk danneggiando un’azienda, magazzini e abitazioni. A Kharkiv 7 case e 2 dormitori sono stati danneggiati, con almeno 15 feriti. Nella regione di Odessa, gli attacchi hanno colpito le infrastrutture, in particolare il porto di Chornomorsk con due feriti. A Cherkasy la difesa aerea ucraina ha distrutto 4 missili e 32 droni, mentre nella regione di Chernihiv, un impianto energetico è stato attaccato, lasciando senza elettricità oltre 31.000 utenti.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di 650 droni e 56 missili nei raid notturni, e ha aggiunto che a Kiev sono in corso le operazioni di soccorso. Poi l’invito ai partner: “Non restate in silenzio”. In totale “la Russia ha usato più di 1.560 droni contro le nostre città e comunità dalla mezzanotte di ieri. Queste non sono per nulla azioni di chi crede la guerra stia finendo”.