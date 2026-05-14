Le due vittime hanno 80 e 50 anni. I quattro banditi hanno aspettato per ore il momento migliore prima di entrare e portare via tutto. Da tempo ormai si verificano furti di questo tipo nella abitazioni della zona: poche settimane fa uno da 2 milioni

La pistola puntata alla tempia e un bottino da 3 milioni di euro. È l’incubo vissuto l’11 maggio da due donne in una villa a Forte dei Marmi dove sono state sequestrate per ore da quattro uomini armati che hanno fatto irruzione nell’abitazione. Dopo essersi fatti consegnare gioielli d’oro, soldi e oggetti di valore i banditi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Le due vittime sono una madre e una figlia di 80 e 50 anni, di origini russe, come riporta La Nazione. Erano le 23.30 quando la più anziana delle due è uscita di casa per prendere delle casse d’acqua nel loggiato esterno: i quattro uomini ne hanno approfittato per entrare. Il villino si trova in via Agnelli, in una zona vicina al centro e caratterizzata da diverse abitazioni di lusso. Secondo le prime ricostruzioni, i banditi hanno aspettato nel giardino per ore il momento migliore per fare irruzione dopo aver scavalcato le siepi delle altre abitazioni. Minacciando le vittime sono entrati e le hanno costrette ad aprire la cassaforte portando via tutto quello che hanno trovato.

Una volta dato l’allarme sono intervenuti i carabinieri che stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona per individuare i responsabili. Si tratta però, viste le modalità di azione, di una banda di professionisti: passamontagna, guanti e prima di fuggire hanno rimosso la memoria delle telecamere a circuito chiuso della casa. Esperti dei furti o meno, da molto tempo ormai le ville di Forte dei Marmi sono prese di mira dai ladri. L’ultima rapina poche settimane fa, ricorda La Nazione, in una villa nella frazione di Vittoria Apuana: il bottino in quel caso era stato di 2 milioni. Poi una rapina in via Piave, a due passi dal centro, mentre i proprietari dormivano. Marito e moglie si sono trovati in camera nel cuore della notte coi banditi che li hanno minacciati e poi rapinati. L’ultima è stata il 6 maggio con due villette svuotate in via Viner durante il giorno, sfruttando l’assenza della famiglia.