Il racconto dell’italiano bloccato in Israele: “Siamo nel bunker”. E mostra il video del rifugio

Da pochi minuti Antonello Sannino, il presidente di Arcigay Napoli rimasto bloccato in Israele, ha raggiunto insieme agli altri italiani il bunker dell’hotel dove si trovava in attesa del ritorno in Italia. Sannino racconta all’Ansa che “in contemporanea al raid aereo ci hanno fatto scendere nel bunker” e ha anche inviato foto e video che testimoniano che tutti gli ospiti dell’hotel si sono recati nel rifugio. Nel bunker, come si vede dalle foto, ci sono tante persone che vengono assistite con la distribuzione di acqua e il supporto di ventilatori.