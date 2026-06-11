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La stampa internazionale, sempre pronta a trasformare un’anomalia in un caso geopolitico, ha subito parlato di “simbolo della nuova Albania”. E in effetti questi fenicotteri che tornano nelle lagune di Karavasta e Narta sembrano voler dire una cosa semplice: se perfino noi torniamo, forse qualcosa si muove.

Ma la domanda vera è: si muove davvero? O è solo l’ennesima operazione di maquillage politico in un mondo dove tutti fingono di cambiare per non cambiare nulla?

Per capire la portata di questa “rivoluzione rosa”, bisogna ricordare che l’Albania ha già conosciuto la rivoluzione più cupa del Novecento europeo: quella di Enver Hoxha, il dittatore che trasformò il Paese in un bunker a cielo aperto. Un regime che vietava religioni, libri, viaggi, idee, perfino i jeans. Altro che fenicotteri: lì non volava nemmeno una mosca senza autorizzazione del Partito del Lavoro.

Eppure, paradossalmente, proprio in quel Paese che aveva abolito Dio per decreto oggi convivono pacificamente musulmani sunniti, bektashi, ortodossi e cattolici. Una convivenza che farebbe invidia a mezzo mondo, soprattutto a quelle potenze che predicano tolleranza mentre esportano bombe.

Mentre i fenicotteri si moltiplicano nelle lagune albanesi, il resto del pianeta sembra impegnato in una gara a chi si autodistrugge più velocemente. Gli Stati Uniti oscillano tra isolazionismo e muscoli, l’Europa si scopre improvvisamente fragile, la Russia continua a giocare a Risiko con i confini, la Cina osserva e aspetta, il Medio Oriente è un incendio permanente. E l’Albania?

Fa quello che può: cerca investitori, cerca stabilità, cerca di non essere risucchiata dalle tensioni regionali. E intanto si gode i fenicotteri, che almeno non chiedono ministeri, non fanno colpi di Stato e non pretendono riforme costituzionali.

E i giovani? Sono loro i veri protagonisti mancati della rivoluzione. I giovani albanesi guardano i fenicotteri con un misto di tenerezza e ironia: “Beati voi che potete migrare senza visti”. Perché la verità è che la nuova Albania la stanno costruendo più gli emigrati che i residenti. Chi resta lotta con stipendi bassi, corruzione endemica, politica opaca. Chi parte manda soldi, idee, competenze. E allora la rivoluzione dei fenicotteri diventa un monito: tornare è possibile, ma solo se il Paese diventa un posto dove valga la pena restare.

La rivoluzione dei fenicotteri non è solo una rivoluzione. È un’immagine, un simbolo, un promemoria. Ricorda all’Albania che la bellezza può tornare, ma solo se trova un ambiente che la protegge. Ricorda ai giovani che il futuro non è scritto, ma va costruito. Ricorda al mondo che perfino un Paese piccolo, povero e spesso ignorato può dare lezioni di convivenza religiosa e resilienza civile. Ricorda infine a noi, osservatori distratti, che a volte basta un fenicottero rosa per capire che la politica, quando non cambia davvero, resta solo un grande stagno.