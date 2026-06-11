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L’inchiesta sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina arriva nelle stanze del ministero dei Trasporti. La procura di Belluno, guidata da Massimo De Bortoli, ha iscritto nel registro degli indagati Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della Struttura Tecnica di Missione da quattro anni e braccio destro di Matteo Salvini. Nella giornata di mercoledì le autorità le hanno sequestrato il cellulare e oggi è stata raggiunta da un avviso di garanzia. Il ministro è subito intervenuto in sua difesa, dicendo che negli anni si è distinta per “impegno e laboriosità”.

Si tratta del filone di indagini sull’appalto per la costruzione della cabinovia Socrapes a Cortina d’Ampezzo, che vede indagate altre tre persone tra le quali il commissario straordinario per le opere Fabio Massimo Saldini. Oltre a Pellegrini e Saldini, nel mirino della Squadra Mobile ci sono Valeria Cepi, dipendente Simico, già responsabile unica del procedimento della cabinovia, e Angelo Redaelli, legale rappresentante di Graffer, la società che si aggiudicò i lavori.

L’ipotesi di reato è di turbativa d’asta su presunte irregolarità nell’affidamento. La cabinovia, non ancora collaudata quattro mesi dopo la fine dei Giochi, è costata 35 milioni di euro e l’appalto era stato rifiutato da due colossi del settore come la Leitner di Vipiteno e l’austriaca Doppelmeyr. Il sospetto degli investigatori è che la procedura d’appalto sarebbe stata rallentata per creare le condizioni che hanno portato alla scelta di Graffer.

Nel marzo 2025 una prima gara era stata annullata dopo una fuga di notizie riguardante l’interessamento di Leitner e Doppelmeyr. Nel giugno successivo, una seconda gara era andata deserta. A sorpresa era spuntata Graffer. Saldini voleva rispettare gli impegni con Fondazione Milano Cortina 2026, preparando l’impianto per le gare di sci femminile. Così aveva accettato l’offerta dell’associazione temporanea di imprese tra la bergamasca Ecoedile e dalla bellunese Dolomiti Strade.

A insospettire gli inquirenti – che si sono mossi dopo gli esposti della deputata di Avs Laura Zanella e dei comitati – c’è anche la qualità di un impianto per il quale si sono spesi tanti soldi con risultati discutibili. Il procuratore De Bortoli sospetta “la possibile sussistenza di condotte che, grazie ad accordi collusivi o comunque tramite modalità fraudolente, hanno deliberatamente favorito Graffer”. L’assegnazione sarebbe avvenuta “con la consapevolezza che i tempi a disposizione non sarebbero stati compatibili con la messa in funzione dell’impianto entro l’inizio dei Giochi”.

Pellegrini è coordinatrice della Struttura Tecnica di Missione dal 16 dicembre 2022 e segue dossier strategici, tra i quali il Ponte sullo Stretto di Messina, l’emergenza idrica, le concessioni autostradali e la programmazione e la pianificazione strategica dei progetti infrastrutturali. In passato è stata direttrice del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Lavori pubblici e Demanio della Regione Veneto e responsabile unica del progetto della Pedemontana Veneta. Funzionaria dell’amministrazione pubblica da anni, è stata anche direttrice generale della Provincia di Verona.

La dirigente ha subito ricevuto una conferma di stima da parte di Salvini: “Le Olimpiadi rappresentano un successo straordinario riconosciuto anche all’estero: sono state il frutto di anni di lavoro mio e di un’intera squadra, di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, che si è distinta per impegno e laboriosità”. Quindi ha rinnovato “il ringraziamento a tutti per lo straordinario risultato: sono certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti” ed è tornato a sottolineare che “per il momento possiamo ricordare che i Giochi sono stati una vetrina incredibile per tutta l’Italia e ne siamo orgogliosi”.

La deputata Zanella, che è stata autrice dell’esposto avvia-indagine, ha ricordato di aver chiesto a Salvini di rispondere a un’interrogazione di Avs “perché dai fatti emersi durante e dopo la conclusione dei Giochi olimpici invernali sembra che il ministro del Trasporti non abbia mai esercitato i suoi poteri di controllo sulla società Simico, alla quale ha affidato la realizzazione delle opere, e su Ansfisa, la società per la sicurezza dei trasporti che dipende proprio dal suo ministero”. La funivia, ricorda, era stata appaltata “con i poteri commissariali e secondo procedure d’urgenza, perché funzionale” alle Olimpiadi. “A Giochi chiusi -conclude – restano solo le inchieste e Salvini, invece di far finta di nulla, ne deve rispondere”.