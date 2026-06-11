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Ultimo aggiornamento: 19:58

Lo scontro tra centrodestra e vannacciani arriva in Aula. Meloni attacca Pozzolo: “Aiutate la sinistra”. Renzi ironizza e la definisce “lady tax”

di Redazione Politica
La premier alla Camera in vista del summit europeo del 18 e 19 giugno: "Serve una figura autorevole per negoziare sull’Ucraina. Al vertice Nato arriviamo con il 2,8% del pil in difesa e sicurezza. Sospendere l'Accordo Ue? Isolare Israele allontana la pace"
Lo scontro tra centrodestra e vannacciani arriva in Aula. Meloni attacca Pozzolo: “Aiutate la sinistra”. Renzi ironizza e la definisce “lady tax”
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In Evidenza

Meloni ai vannacciani: “Non siete la vera destra ma funzionali alla sinistra”

Momenti chiave

  • Senato approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni di Meloni
  • Renzi: "Meloni prometteva pressione fiscale al 40%, è al 43,1%"
  • Meloni a M5s: "Sulle banche non ho mai fatto operazioni opache"
  • Meloni a Renzi: "Io lady tax? Non abbiamo alzato le tasse"
  • Meloni a Renzi: "Altri premier sono fuori da E3, ma io ai francesi non je regalo niente..."
  • Meloni: "Nucleare può essere una soluzione, ma ci vuole tempo"
  • Meloni a M5s: "Il gas russo non costa meno"
  • Meloni: "Incremento spese per la difesa riguardano anche la sicurezza"
  • Meloni: "No a Europa iperinvasiva che si occupa di tutto"
  • Renzi: "I video della Meloni vanno bollinati con la dicitura fake news"
  • Renzi: "Meloni attaccata da destra da Vannacci, la rottura politica è la novità di oggi"
  • Renzi: "Italia non partecipa ai mondiali della geopolitica per l'incapacità del governo"
  • Renzi a Meloni: "In tre anni sei diventata Lady Tax"
  • Schlein a Meloni: "Avete fallito, l'Italia merita di più"
  • Schlein a Meloni: "Ben Gvir non è l'eccezione ma la regola nel governo Netanyahu"
  • Schlein a Meloni: "Per voi è sempre colpa di qualcun altro. I burocrati europei? Siete voi"
  • Schlein: "Sulle rinnovabili Meloni mente sapendo di mentire"
  • Schlein a Meloni: "Basta bugie, basta propaganda"
  • Silvestri (M5s): "La frase sulle ginocchiere? Era accusa di sudditanza politica, nessun sessismo"
  • Conte: "Da Meloni fuga alla Schettino dai vertici internazionali"
  • Conte: "Il giochino del Ponte sullo Stretto vi è fallito tra le mani"
  • Conte: "Meloni ha chiesto a ChatGpt di rappresentarle un mondo fantastico. Realtà è diversa"
  • Bonelli (Avs): "Meloni ha fatto il cheerleading. Non è l'unica che si è fatta da sola"
  • "Brava Giorgia!": standing ovation dai banchi di FdI per Meloni
  • La vannacciana Ravetto: "Non votiamo la fiducia, governo ha tradito la fiducia degli elettori"
  • Ricciardi (M5s) a Meloni: "Avete creato le condizioni morali per il comportamento di Ben Gvir"
  • Meloni al M5s: "Voi avete speso i soldi in armi in cambio di tweet di endorsement di Trump"
  • Meloni: "Fiera di essere stata al giuramento dei carabinieri. Lo rifarei"
  • Meloni al M5s: "Sull'Ucraina avete cambiato idea?"
  • Meloni al M5s: "È rispetto delle donne dire che indosso ginocchiere?"
  • Meloni a Pozzolo: "Avete votato 6 volte contro la fiducia, la vera destra non aiuta la sinistra"
  • Meloni: "Da governo nessuna ambiguità, dalle opposizioni 6 risoluzioni"
  • Meloni: "No al superamento dell'unanimità, l'Ue non sia club dove prevale più forte"
  • Energia, Meloni: "No a burocrati che non devono rendere conto a nessuno"
  • Meloni: "Al vertice Nato l'Italia andrà con il 2,8% del Pil investito in difesa"
  • Meloni: "Parole di Ben Gvir inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele"
  • Meloni: "Sospendere l'Accordo Ue e isolare Israele allontana la pace"
  • Meloni: "Formati Ue non rappresentativi creano debolezza sul negoziato sull'Ucraina"
  • Meloni: "L'Ue individui figura autorevole per negoziato sull'Ucraina"
  • Consiglio Ue, Meloni in Parlamento
    • 19:22

      Senato approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni di Meloni

      Il Senato, per alzata di mano, ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue. Le altre risoluzioni sono state quindi dichiarate decadute.

    • 18:43

      Renzi: “Meloni prometteva pressione fiscale al 40%, è al 43,1%”

      “La presidente del Consiglio si è offesa perché l’ho definita lady tax, a quel punto la presidente del Consiglio ha fatto un elenco lunghissimo di tutte le tasse che avrebbe abolito. Sfido qui, se ci fosse un Grand jury, a riprendere il video della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non fatto con l’Intelligenza artificiale e nemmeno con stupidità naturale, fatto a palazzo Chigi, in piazza, dove la presidente del Consiglio prometteva che avrebbe messo in Costituzione il divieto di superare il 40% della pressione fiscale. Lo diceva Giorgia Meloni. Ha cambiato idea, la pressione fiscale è aumentata ed è al 43,1%“. Lo ha detto Matteo Renzi in aula al Senato.

    • 18:23
    • 18:22

      Meloni a M5s: “Sulle banche non ho mai fatto operazioni opache”

      “Non consento a nessuno di parlare di operazioni opache. Io non ho mai fatto nessuna operazione opaca“. Lo ha assicurato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica al Senato, in risposta a un’osservazione del senatore del M5S, Mario Turco, sul risiko bancario. “Forse – ha sottolineato Meloni lanciando una stilettata nei confronti dei pentastellati riferendosi alle audizioni in commissione Covid- qualche interrogazione, senatore Turco, visto che vogliamo parlare di operazioni opache, dovremmo farla sugli imprenditori, che stanno dichiarando che c’erano professionisti che chiedevano il 10% per importare mascherine farlocche durante la pandemia. Quindi – ha concluso la premier – consiglio di non accusare altri di opacità quando qualcosa opaco c’è veramente…”.

    • 18:17

      Meloni a Renzi: “Io lady tax? Non abbiamo alzato le tasse”

      Giorgia Meloni respinge l’etichetta di “lady tax” usata per lei da Matteo Renzi. “Sulla pressione fiscale ogni volta io e lei facciamo questo teatrino”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato, in fase di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, rivolgendosi al leader di Italia viva. “Lei pensa che ripetendo le cose più volte diventino vere. È difficile dare della ‘lady tax’ alla presidente del Consiglio del governo che ha accorpato gli scaglioni Irpef, alzato la soglia della flat tax, introdotto la superdeduzione del lavoro”, ha affermato Meloni elencando in modo fitto una lunga serie di provvedimenti adottati dal suo esecutivo: “Come si fa dire che questo governo ha alzato le tasse? Non si può perché non le ha alzate. Lei sa benissimo che la pressione fiscale non misura l’aliquota delle tasse ma – ha continuato – aumenta ad esempio se c’è più gente che paga le tasse perché anziché prendere il reddito di cittadinanza va a lavorare”

    • 18:07

      Meloni a Renzi: “Altri premier sono fuori da E3, ma io ai francesi non je regalo niente…”

      “Renzi dice che il formato E4 è una conquista. Ci può dire quando è stata raggiunta? Non mi pare ci fosse un formato E4 consolidato. Lei si arrabbiava perché non era stato invitato a un vertice E3, in un momento storico in cui lei stipulava un trattato in cui cedeva ai francesi pezzi di mare italiano tra i più pescosi che avevamo. Ora che io vengo esclusa, atteso che ai francesi non je regalo niente, lo capisco, ma che fosse escluso lei che je regalava pure pezzi di mare mi sembra un pochino più cattivo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato, in fase di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

    • 17:59

      Meloni: “Nucleare può essere una soluzione, ma ci vuole tempo”

      “Sulle rinnovabili, per mesi le opposizioni ci hanno accusato di aver bloccato tutto. E noi abbiamo sempre detto che, al di là dell’approccio eccessivamente ideologico trovato nel green deal, noi volevamo lavorare ad un efficace mix energetico e sull’indipendenza. Ed è quello che abbiamo fatto, diversificando le fonti di approvvigionamento fossili. Il nucleare nella media-lunga distanza può essere una soluzione”. “Serve tempo”, ma “tutte le soluzioni hanno bisogno di tempo. E abbiamo lavorato anche sulle rinnovabili con risultati che sono sotto gli occhi di tutti”. Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato.

    • 17:56

      Meloni a M5s: “Il gas russo non costa meno”

      “Il gas russo non costa meno, non lo dico io, lo dice Descalzi. Quando si dice che non stiamo facendo gli interessi dell’Italia si dice il falso”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua replica al Senato alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo rispondendo al Movimento 5 stelle.

    • 17:49

      Meloni: “Incremento spese per la difesa riguardano anche la sicurezza”

      “Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza è estremamente importante. Quando si parla di difesa non penso che si possa parlare solo di armi in senso stretto, è un dibattito che noi abbiamo contribuito ad aprire. Nel 5% di cui si parla sono previste spese non strettamente legate ad armamenti. L’incremento dello 0,7% che l’Italia porta è concentrato su infrastrutture strategiche, su carabinieri e forze dell’ordine, sulla cybersicurezza e sulla sicurezza del territorio a 360 gradi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

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