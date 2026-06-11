Lo scontro tra centrodestra e vannacciani arriva in Aula. Meloni attacca Pozzolo: “Aiutate la sinistra”. Renzi ironizza e la definisce “lady tax”
Momenti chiave
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19:22
Senato approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni di Meloni
Il Senato, per alzata di mano, ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue. Le altre risoluzioni sono state quindi dichiarate decadute.
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18:43
Renzi: “Meloni prometteva pressione fiscale al 40%, è al 43,1%”
“La presidente del Consiglio si è offesa perché l’ho definita lady tax, a quel punto la presidente del Consiglio ha fatto un elenco lunghissimo di tutte le tasse che avrebbe abolito. Sfido qui, se ci fosse un Grand jury, a riprendere il video della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non fatto con l’Intelligenza artificiale e nemmeno con stupidità naturale, fatto a palazzo Chigi, in piazza, dove la presidente del Consiglio prometteva che avrebbe messo in Costituzione il divieto di superare il 40% della pressione fiscale. Lo diceva Giorgia Meloni. Ha cambiato idea, la pressione fiscale è aumentata ed è al 43,1%“. Lo ha detto Matteo Renzi in aula al Senato.
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18:22
Meloni a M5s: “Sulle banche non ho mai fatto operazioni opache”
“Non consento a nessuno di parlare di operazioni opache. Io non ho mai fatto nessuna operazione opaca“. Lo ha assicurato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica al Senato, in risposta a un’osservazione del senatore del M5S, Mario Turco, sul risiko bancario. “Forse – ha sottolineato Meloni lanciando una stilettata nei confronti dei pentastellati riferendosi alle audizioni in commissione Covid- qualche interrogazione, senatore Turco, visto che vogliamo parlare di operazioni opache, dovremmo farla sugli imprenditori, che stanno dichiarando che c’erano professionisti che chiedevano il 10% per importare mascherine farlocche durante la pandemia. Quindi – ha concluso la premier – consiglio di non accusare altri di opacità quando qualcosa opaco c’è veramente…”.
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18:17
Meloni a Renzi: “Io lady tax? Non abbiamo alzato le tasse”
Giorgia Meloni respinge l’etichetta di “lady tax” usata per lei da Matteo Renzi. “Sulla pressione fiscale ogni volta io e lei facciamo questo teatrino”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato, in fase di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, rivolgendosi al leader di Italia viva. “Lei pensa che ripetendo le cose più volte diventino vere. È difficile dare della ‘lady tax’ alla presidente del Consiglio del governo che ha accorpato gli scaglioni Irpef, alzato la soglia della flat tax, introdotto la superdeduzione del lavoro”, ha affermato Meloni elencando in modo fitto una lunga serie di provvedimenti adottati dal suo esecutivo: “Come si fa dire che questo governo ha alzato le tasse? Non si può perché non le ha alzate. Lei sa benissimo che la pressione fiscale non misura l’aliquota delle tasse ma – ha continuato – aumenta ad esempio se c’è più gente che paga le tasse perché anziché prendere il reddito di cittadinanza va a lavorare”
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18:07
Meloni a Renzi: “Altri premier sono fuori da E3, ma io ai francesi non je regalo niente…”
“Renzi dice che il formato E4 è una conquista. Ci può dire quando è stata raggiunta? Non mi pare ci fosse un formato E4 consolidato. Lei si arrabbiava perché non era stato invitato a un vertice E3, in un momento storico in cui lei stipulava un trattato in cui cedeva ai francesi pezzi di mare italiano tra i più pescosi che avevamo. Ora che io vengo esclusa, atteso che ai francesi non je regalo niente, lo capisco, ma che fosse escluso lei che je regalava pure pezzi di mare mi sembra un pochino più cattivo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato, in fase di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue.
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17:59
Meloni: “Nucleare può essere una soluzione, ma ci vuole tempo”
“Sulle rinnovabili, per mesi le opposizioni ci hanno accusato di aver bloccato tutto. E noi abbiamo sempre detto che, al di là dell’approccio eccessivamente ideologico trovato nel green deal, noi volevamo lavorare ad un efficace mix energetico e sull’indipendenza. Ed è quello che abbiamo fatto, diversificando le fonti di approvvigionamento fossili. Il nucleare nella media-lunga distanza può essere una soluzione”. “Serve tempo”, ma “tutte le soluzioni hanno bisogno di tempo. E abbiamo lavorato anche sulle rinnovabili con risultati che sono sotto gli occhi di tutti”. Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato.
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17:56
Meloni a M5s: “Il gas russo non costa meno”
“Il gas russo non costa meno, non lo dico io, lo dice Descalzi. Quando si dice che non stiamo facendo gli interessi dell’Italia si dice il falso”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua replica al Senato alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo rispondendo al Movimento 5 stelle.
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17:49
Meloni: “Incremento spese per la difesa riguardano anche la sicurezza”
“Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza è estremamente importante. Quando si parla di difesa non penso che si possa parlare solo di armi in senso stretto, è un dibattito che noi abbiamo contribuito ad aprire. Nel 5% di cui si parla sono previste spese non strettamente legate ad armamenti. L’incremento dello 0,7% che l’Italia porta è concentrato su infrastrutture strategiche, su carabinieri e forze dell’ordine, sulla cybersicurezza e sulla sicurezza del territorio a 360 gradi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.
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