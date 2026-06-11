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Un’altra notte di scontri a Belfast, con 12 agenti rimasti feriti e 16 arresti. I disordini si sono concentrati a Newtownabbey, a circa tredici chilometri a nord dalla capitale, oltre che nelle località di Derry e Coleraine. La polizia antisommossa è stata presa di mira da un gruppo che lanciava mattoni e bottiglie e ha risposto con gli idranti. Nel complesso le violenze sono state meno intense rispetto a quelle della notte precedente quando a Belfast c’era stata una vera e propria caccia allo straniero con diverse case incendiate, alimentata dai gruppi dell’ultradestra dopo l’accoltellamento brutale del quarantenne Stephen Ogilvie da parte del rifugiato sudanese Hadi Alodid. Il ministro per l’Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha dichiarato che una “teppaglia razzista” ha diffuso la paura “tra le minoranze etniche dell’Irlanda del Nord”.

A influenzare il clima di tensione, per il comandante di Scotland Yard, Mark Rowley, ci sono i gruppi dell’ultradestra, che hanno alimentato discorsi d’odio e gli appelli a scendere in piazza via social. Ma Rowley ha evocato anche un possibile coinvolgimento di Russia e Iran per fomentare le tensioni nel Regno Unito. In un’intervista a Sky News ha ricordato che account e bot erano stati usati da Paesi stranieri per alimentare gli scontri avvenuti nel 2024 dopo l’insensata strage di bambine perpetrata nella città inglese di Southport da un ragazzo nemmeno 18enne, Axel Rudakubana. Inoltre Rowley ha respinto la definizione di “protesta” per quanto sta accadendo a Belfast e nel resto della nazione del Regno: “La gente dà fuoco alle macchine. Non è una protesta, è violenza, è criminalità”.

Se la situazione a Belfast è stata più calma rispetto alla notte precedente, soprattutto dopo il maggiore dispiegamento di forze di polizia, coi rinforzi in arrivo dal resto del Regno, si sono comunque registrati episodi di razzismo contro i cittadini stranieri, in particolare di origine africana, in altre parti della regione. Come riporta il Belfast Telegraph, un’infermiera “di diverso colore della pelle” è stata inseguita da quattro uomini mascherati fino all’Ulster Hospital, nella contea di Down. Inoltre lavoratori e assistenti domiciliari di origine straniera hanno evitato i turni di notte temendo di essere presi di mira dai gruppi di teppisti segnalati in diverse località dell’Irlanda del Nord, come ha dichiarato Ryan Williams, amministratore delegato di Connected Health, società di assistenza sanitaria privata. Intanto la polizia locale ha diffuso le immagini di due giovani a volto scoperto riprese durante i disordini di Belfast, invitando chi è stato fotografato a “farsi avanti ora” e chiedendo la collaborazione del pubblico per identificarle.