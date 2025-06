Dalla produzione delle armi alle padelle antiaderenti, dall’acqua dei rubinetti a quella in bottiglia. L’approfondimento dedicato agli inquinanti eterni con Giuseppe Ungherese, responsabile della Campagna inquinamento di Greenpeace che risponderà alle domande dei lettori de ilfattoquotidiano.it, intervistato dalla giornalista Luisiana Gaita.

In quali oggetti si trovano? I pfas sono tutti pericolosi? L’acqua potabile che arriva nelle nostre case è sicura? Si cercherà di far chiarezza anche sulla posizione ambigua mantenuta dall’Unione europea. Nel frattempo, aprono nuovi scenari – anche in vista della sentenza del processo sull’inquinamento causato dallo stabilimento Miteni di Trissino – sia la sentenza storica del Tribunale di Vicenza che riconosce il nesso tra l’esposizione prolungata ai Pfas e la morte di un ex operaio dello stabilimento Miteni, sia l’indagine interna dei vigili del fuoco sulla morte di quattro colleghi, tra il 2022 e il 2023. Tutti hanno prestato servizio ad Arezzo e hanno contratto lo stesso tumore.