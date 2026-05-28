Israele ha lanciato un attacco su Beirut, il primo sulla capitale libanese da tre settimane. Il raid ha colpito l’area di Shuwayfat, a sud della capitale. Secondo i media israeliani l’obiettivo del raid era Ali al-Husni, indicato come responsabile della forza missilistica della divisione Imam Hossein, una milizia iraniana che opera a fianco di Hezbollah. Non è tuttavia chiaro se il bersaglio sia stato ucciso nell’attacco.