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Ultimo aggiornamento: 19:23

Devastazione e macerie: le conseguenze dell’attacco israeliano a sud di Beirut

di F. Q.
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Il primo sulla capitale libanese da tre settimane. Nel mirino il capo di una milizia iraniana
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Israele ha lanciato un attacco su Beirut, il primo sulla capitale libanese da tre settimane. Il raid ha colpito l’area di Shuwayfat, a sud della capitale. Secondo i media israeliani l’obiettivo del raid era Ali al-Husni, indicato come responsabile della forza missilistica della divisione Imam Hossein, una milizia iraniana che opera a fianco di Hezbollah. Non è tuttavia chiaro se il bersaglio sia stato ucciso nell’attacco.

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