Sui pavimenti si ammucchiavano grosse quantità di escrementi che non venivano rimosse da molto tempo. Terribili soprattutto le condizioni in cui erano allevati i circa 5000 animali

a firma di Simone Montuschi, presidente di Essere Animali

Un allevamento di conigli a Lomazzo, in provincia di Como, ha chiuso le attività grazie alla segnalazione di una cittadina a Essere Animali. Tutto era partito nel 2021, quando l’associazione ha ricevuto un messaggio tramite il sito segnalazioni.essereanimali.org/ in cui un’abitante della zona avvisava di aver notato numerose carcasse e ossa di conigli disperse nei campi adiacenti alla struttura.

Essere Animali si è messa in moto e ha effettuato diversi controlli, documentando gravi condizioni per gli animali allevati all’interno. Nel 2022 ha deciso quindi di sporgere denuncia alla Procura di Como.

‹ › 1 / 7 allevamento_conigli_como ‹ › 2 / 7 allevamento_conigli_como4 ‹ › 3 / 7 allevamento_conigli_como10 ‹ › 4 / 7 allevamento_conigli_como9 ‹ › 5 / 7 allevamento_conigli_como5 ‹ › 6 / 7 allevamento_conigli_como3 ‹ › 7 / 7 allevamento_conigli_como8

La struttura era in condizioni fatiscenti, all’interno era ricoperta da fitte ragnatele e le gabbie erano estremamente sporche e arrugginite. Sui pavimenti si ammucchiavano grosse quantità di escrementi che evidentemente non venivano rimosse da molto tempo.

Terribili soprattutto le condizioni in cui erano allevati i circa 5000 animali, rinchiusi in piccole gabbie con pavimenti in rete metallica e prive di arricchimenti ambientali adeguati alla loro natura. In alcuni casi erano addirittura sei gli animali chiusi in una singola gabbia. I conigli invece per loro natura avrebbero bisogno di spazio, soprattutto per allungarsi, saltare o sollevarsi sulle zampe posteriori. Secondo l’EFSA, infatti, la restrizione del movimento nelle gabbie è la principale problematica a danneggiare il benessere dei conigli.

Dopo la denuncia di Essere Animali, l’ATS Insubria ha svolto un controllo e ha confermato un eccessivo accumulo di deiezioni e ragnatele all’interno dell’allevamento — condizioni per cui l’azienda era stata già oggetto di prescrizioni qualche anno prima — e, con un’annotazione d’indagine, ha assegnato alla struttura un livello di rischio più elevato. Questo ha significato un’intensificazione della vigilanza e la predisposizione di un piano di azioni che, se che non messe in atto, sarebbero risultate in nuove prescrizioni.

Il piano prevedeva opere di manutenzione ordinaria e straordinaria molto costose e, di fronte alla necessità di fare questi interventi, la proprietà ha presumibilmente deciso di chiudere.

Questo caso mostra che purtroppo gli allevamenti con situazioni critiche a livello di struttura e gestione degli animali sono molto diffusi. Allo stesso tempo però fa vedere anche quanto sia importante che i cittadini siano attivi nella documentazione e nella denuncia di queste problematiche. Se sei a conoscenza di irregolarità in allevamenti o macelli puoi segnalarcele in forma anonima sul nostro sito dedicato.