L’annuncio è arrivato con una nota della segreteria della Lega del Lazio: l’ex parlamentare Alessandra Mussolini lascia Forza Italia e aderisce al Carroccio. Una notizia a sorpresa ancora non commentata dalla stessa protagonista. Interviene però il leader della Lega per sottolineare che “ogni nuovo ingresso per me è il benvenuto. Se qualcuno condivide l’idea di futuro, di lavoro, di Italia della Lega, non stiamo a fermarci sui cognomi, quindi benvenuta”, ha affermato Matteo Salvini.

La segreteria laziale del Carroccio fa sapere che nei prossimi giorni si terrà l’incontro con il segretario federale Salvini “per formalizzare” la nuova adesione. Così dopo il Movimento sociale italiano, Alleanza Nazionale e poi Forza Italia e dopo diversi anni da membro del Parlamento italiano e di quello europeo, Alessandra Mussolini passa alla Lega.

Lo stesso partito di Salvini e del neo nominato vicesegretario Roberto Vannacci, il generale divenuto noto all’opinione pubblica per il suo libro “Il mondo al contrario“ e le sue posizioni contro omosessuali e femminismo. Un testo che la stessa Mussolini definì “di una banalità sconcertante”, perché – diceva – “i diritti sono una questione di buon senso, non politica”.

Negli anni infatti la posizione di Alessandra Mussolini ha subito una grande svolta sul fronte dei diritti Lgbtq+. Nel 2006 fu protagonista di un durissimo scambio di battute con Vladimir Luxuria, conclusosi con una frase che negli anni le è stata più volte contestata: “Meglio fascista che frocio”. Ma molti anni dopo, nel 2021, arriva il ravvedimento: Mussolini si schiera a favore della legge Zan. E da lì tutta una serie di dichiarazioni e iniziative a sostegno dai diritti Lgbtq+, fino al matrimonio egualitario, all’adozione per le coppie gay e al riconoscimento dei figli da genitori dello stesso sesso. Adesso chissà se potrà continuare a esporre le sue idee anche all’interno della Lega, insieme a Vannacci che porta avanti posizioni molto differenti dalle sue.