Rispetto al piano Ue per la “corsa al riarmo annunciato in modo così roboante danoi comeci. Non si capisce, è un piano basato su minacce irrealistiche, sulla favola che la Russia voglia invadere l’Ue, un piano senza visione, che genera ansia, apprensione”. Queste le parole nell’Aula del Senato del capogruppo della Lega,, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.

“Un piano senza visione, con il rischio di pesanti ricadute sulle spese sociali“, ha avvertito Romeo. Di fatto, contraddicendo la stessa Meloni che, nel corso del suo intervento, aveva attaccato le opposizioni, M5s su tutti, ma rivolgendosi tra le righe anche alla stessa Lega: “Chi parla di tagli al welfare inganna i cittadini”. Non a caso, un passaggio che aveva raccolto la reazione fredda e tiepida dei senatori del Carroccio, che non avevano applaudito al contrario del resto della maggioranza.

“>Dai banchi dell’opposizione è stato il capogruppo dem Francesco Boccia a ricordare le divisioni della maggioranza: “L’Europa pretende verità. La distanza fra la relazione del presidente (del gruppo della Lega, ndr) Romeo e quella del presidente (del gruppo di Forza Italia, ndr) Gasparri dà il senso del perché abbiamo cercato nella risoluzione di maggioranza alcune parole che ci consentissero di criticarla e abbiamo scoperto il vuoto“. E ancora: “Avete deciso di andare d’accordo ignorando i problemi. Qui non c’è nulla. Nessun impegno, per la presidente del Consiglio scrivere alcune delle cose che ha detto avrebbe creato un serio imbarazzo col gruppo della Lega“.