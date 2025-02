Renzi si era difeso spiegando come fossero soltanto “comunicazioni tra uffici“: “Fisiologico, io vengo informato il 31 gennaio dalla Farnesina. Mi dissero che qualcosa era accaduto, qualcosa di grave, ad un nostro ricercatore”, spiegò l’ex presidente del Consiglio. Sentito come teste, Varricchio ha confermato di non aver segnalato la questione allo stesso Renzi, nonostante l’allerta evidente del caso: “Se ho avvertito Renzi dopo la nota del 28? No, mi risulta che il 31 fu informato da Gentiloni”, ha confermato l’ex consigliere diplomatico. “Avete poi provato a chiamare il presidente al Sisi? Francamente non ricordo“, ha poi risposto Varricchio di fronte alle domande di Ballerini in Aula. La testimonianza ha assunto toni particolarmente accesi nel corso delle domande poste dal pm Sergio Colaiocco: “A seguito della nota del 28, lei che attività ha svolto?”. “Seguire con la massima attenzione…”, ha tagliato corto Varricchio, senza entrare nel merito, nonostante l’insistenza sul punto del pm. “Si stava alzando il livello di attenzione…”, ha continuato Varricchio. Che non ricorda però di aver chiamato o meno l’ambasciatore italiano al Cairo Massari: “Se io l’ho materialmente chiamato in quel lasso di tempo non ricordo...”. “Di fatto lei seguiva il carteggio, interloquiva con la Farnesina, ma non faceva altro”, ha ribattuto Colaiocco. “Questi erano i miei compiti, sì”, ha replicato ancora Varricchio.

Poi il 31 gennaio Massari decide di chiamare direttamente Renzi: “L’ha vissuta come uno sgarbo questa telefonata diretta?”, ha domandato Colaiocco. “No, ci sono casi in cui le interlocuzioni sono dirette”. E ancora: “Renzi ha detto che la sua azione sarebbe stata più efficace se fosse stato informato prima. Quali furono i suoi colloqui con Renzi, le chiese spiegazioni sul perché non l’aveva informato?”. “No”, ha tagliato corto l’ex consigliere diplomatico. A quel punto è Colaiocco a mostrarsi spazientito: “Non può negare la contraddizione. Lei ripete il “particolare rilievo” (della questione, ndr), ma non ha avvisato Renzi. Massari lo chiama direttamente, c’è una contraddizione tra queste due valutazioni…“. “Il 31 gennaio si alzò il livello di attenzione”, ha continuato a replicare Varricchio, senza però fornire elementi nuovi. “Si è preso atto della mancanza di segnali”. E ancora: “Il punto di sintesi era il presidente del Consiglio…”. Parole alle quali ha ribattuto ancora Colaiocco. “Ma come fa a fare sintesi se non viene informato dal suo consigliere diplomatico? Per me basta così”, rivolto al giudice.