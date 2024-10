“L’omicidio di Giulio Regeni ha portato i rapporti tra Italia ed Egitto in una era glaciale”. E ancora: “Non è condivisibile che i rapporti tornino alla normalità tra i due Paesi: una frattura e incrinatura nella fiducia deve lasciare una traccia e finché ho avuto ruolo di governo questa traccia è rimasta“. Lo ha detto in Aula dell’ex ministro degli Esteri e poi ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nel corso della sua testimonianza in Aula a Roma, nel processo sul rapimento, le torture e l’omicidio di Regeni, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016. Un processo per il quale sono imputati quattro 007 egiziani: Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato).

Farnesina, rispondendo alle domande del procuratore Francesco Lo Voi, ha rivendicato quindi come sia “difficile ricomporre i rapporti fino a quando non verrà ricostruita la verità sull’omicidio di Giulio”. Eppure, al di là delle parole sui “rapporti complicati” e sulla”traccia della frattura”, lo stesso Gentiloni non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti. Compresa quella se sia stato un errore o meno la scelta – presa dal suo governo il 14 agosto 2017 – Gentiloni, all’epoca dei fatti titolare della, rispondendo alle domande del procuratore Francesco Lo Voi, ha rivendicato quindi come sia “difficile ricomporre i rapporti fino a quando non verrà ricostruita la verità sull’omicidio di Giulio”. Eppure, al di là delle parole sui “rapporti complicati” e sulla”traccia della frattura”, lo stesso Gentiloni non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti. Compresa quellala scelta – presa dal suo governo il 14 agosto 2017 – di far tornare l’ambasciatore in Egitto

“Il Governo italiano ha deciso di inviare l’Ambasciatore Giampaolo Cantini nella capitale egiziana, dopo che – l’8 aprile 2016 – l’allora Capo Missione Maurizio Massari venne richiamato a Roma per consultazioni”, spiegò allora, alla vigilia di Ferragosto, la Farnesina. Tutto mentre La famiglia di Giulio Regeni, trovato morto con evidenti segni di tortura il 3 febbraio 2016 nella periferia del Cairo, con un comunicato espresse invece “la sua indignazione per le modalità, la tempistica e il contenuto della decisione del Governo italiano di rimandare l’ambasciatore al Cairo”. Una decisione sulla quale Gentiloni non è però tornato nel corso della sua testimonianza in Aula, né ha deciso di spiegare, nemmeno replicando alla domanda del Fattoquotidiano.it.