“Nell’udienza di oggi sono in programma le testimonianze dell’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte e dell’ex ministra Federica Guidi. Domani dovrebbero esserci Valensise, l’ex presidente della Camera Roberto Fico, Carlo Calenda ed Al Sisi padre e figlio. Ma inopinatamente hanno rifiutato la citazione a comparire. Ci sono queste belle buste con su scritto ‘rifiutato’. Noi comunque lo abbiamo citato in tutti i modi possibili. Sarebbe bello che qualcuno dopo 9 anni si assumesse la responsabilità”. Queste le parole di Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Giulio Regeni, entrando in tribunale a Roma prima della nuova udienza del processo sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano, in cui sono imputati quattro 007 egiziani. Si tratta di Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr).

Negli scorsi giorni era stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a minimizzare e tagliare corto sul presidente egiziano citato come teste: “Se il presidente al Sisi vorrà andare a testimoniare è sua scelta. Io mi aspetto che venga fatta luce sulla vicenda”. Poi era emersa la notizia di come l’ambasciata egiziana a Roma avesse rifiutato le lettere inviate per la notifica della citazione. Lo stesso Tajani ha confermato negli scorsi giorni la sua presenza in Egitto il prossimo 17 febbraio, nell’ambito del piano Mattei. “Dato il rifiuto di Al Sisi, se ci aspettiamo che ci pensi il ministro a interessarsi?Testimoniare è un obbligo, se al Sisi non vuole qualcuno in teoria dovrebbe andarlo a prendere e costringerlo a venire. Purtroppo non sarà così”, ha concluso Ballerini.