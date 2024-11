Una bimba di 10 mesi è stata trovata in casa priva di vita a Nole, nel Torinese. La piccola sarebbe stata rinvenuta in una vasca da bagno e al momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella che possa essere stata uccisa dalla madre. La donna ha tentato di togliersi la vita colpendosi al petto con un coltello da cucina ed è stata trasportata in elisoccorso in ospedale, a Torino. Sul posto i carabinieri, allertati da un familiare, probabilmente il padre, stanno ricostruendo l’accaduto.