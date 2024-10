Si sono accese alcune spie mentre l’aereo era già in volo da una quarantina di minuti, così il pilota ha deciso di fare inversione di rotta e rientrare all’Aeroporto del Salento. Per la quarta volta in dieci giorni, un aereo di Ryanair ha registrato problemi mentre aveva a bordo i passeggeri. Questa volta è toccato al Brindisi-Londra, partito alle 11.50 dallo scalo pugliese e tornato a terra poco dopo mezzogiorno per un’avaria agli strumenti di bordo.

Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo per effettuare alcuni controlli, ma non sono state segnalate emergenze di alcun tipo. Si tratta, come detto, del quarto episodio in dieci giorni tra Orio al Serio e Brindisi su un aeromobile della compagnia irlandese low cost.

L’1 ottobre nell’aeroporto bergamasco sono scoppiate le ruote del volo in arrivo da Barcellona El Prat provocando danni a 450 metri di pista e la chiusura dello scalo per diverse ore. L’aereo – un Boeing 737 Max con a bordo 162 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio – era ancora in fase di frenata e in leggero movimento. Il pilota, però, è riuscito a contenerlo sulla pista e poi ha deciso di lasciare fermo il mezzo.

Due giorni dopo, questa volta a Brindisi, l’aereo (un Boeing 737) della compagnia irlandese diretto a Torino ha subito un principio d’incendio al motore destro durante la fase di rullaggio. L’incidente, avvenuto intorno alle 8.30, ha provocato la chiusura temporanea dello scalo e l’evacuazione di 184 passeggeri e dell’equipaggio. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. I passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo tramite gli scivoli di emergenza.

Domenica scorsa, infine, durante il volo da Memmingen alla città pugliese si è accesa una spia nella cabina di pilotaggio indicando un possibile problema tecnico, di entità minore. In linea con le procedure operative standard, l’equipaggio aveva contattato il centro Atc (Air Traffic Control) dell’aeroporto di Brindisi. L’allarme è poi rientrato in poco tempo e il velivolo è atterrato e i passeggeri sono scesi regolarmente.