Una lite tra macellai è sfociata in un accoltellamento. È accaduto intorno alle sei del mattino a Roma in un’azienda che opera nel settore delle carni in via Palmiro Togliatti. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un italiano di 36 anni ha colpito con un coltello un collega al torace, gamba e braccio. Il ferito, un 41enne di origini etiopi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I dov’è stato ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

L’aggressore è stato, invece, arrestato dagli agenti delle Volanti e dei commissariati Casilino e San Lorenzo per tentato omicidio. Da chiarire i motivi della lite.