Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da parte di operai e uomini della protezione civile dell’area dove sorgeva il cosiddetto “Ponte delle galline” a Malo (Vicenza), struttura abbattuta dalla piena del torrente Orolo alimentante dalle piogge delle ultime ore. Le immagini dal drone di quel che rimane del ponte che collegava via Chenderle a via San Giovanni.