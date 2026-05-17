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Ultimo aggiornamento: 14:20

Corsa Champions: la Juve crolla in casa con la Fiorentina e scivola 6°, il Napoli si qualifica. Quattro squadre per due posti all’ultima giornata

di Domenico Cannizzaro
Tonfo clamoroso dei bianconeri, scavalcati da Roma, Milan e Como, tutte vincenti. La squadra di Conte espugna agevolmente Pisa e ottiene l'aritmetica certezza
Corsa Champions: la Juve crolla in casa con la Fiorentina e scivola 6°, il Napoli si qualifica. Quattro squadre per due posti all’ultima giornata
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La Juventus cade clamorosamente in casa con la Fiorentina e lascia la zona Champions. Il Napoli vince a Pisa e ottiene l’aritmetica qualificazione. Le cinque partite alle 12 promettevano spettacolo e così è stato, con risultati – come quello dell’Allianz Stadiumimprevedibili e che cambiano tutto in ottica qualificazione Champions League. 0-2 il finale all’Allianz Stadium, con i gol di Ndour prima e Mandragora poi. Una sconfitta che complica tutto per la formazione di Spalletti, visti anche gli altri risultati: il Napoli passeggia 0-3 a Pisa (McTominay, Rrahmani e Hojlund), il Milan vince 1-2 a Genova (Nkunku e Athekame per rossoneri, Vasquez per i rossoblu) e riscatta la sconfitta di domenica scorsa, la Roma vince il derby contro la Lazio per 2-0 con la doppietta di Mancini e il Como ha battuto 1-0 il Parma con la rete di Alberto Moreno.

Una giornata che ha cambiato tutto per i primi quattro posti, con la Juventus che ora scivola al sesto posto, mentre Roma e Milan approfittano della sconfitta dei bianconeri per salire al terzo e al quarto posto con 70 punti. 73 per il Napoli, che si assicura l’aritmetica certezza di partecipare alla Champions League 2026/27. Sale a 68 anche il Como, che in questo momento è davanti alla Juventus per differenza reti. All’ultima giornata saranno quattro le squadre a giocarsi gli ultimi due posti disponibili: Milan, Roma, Como e Juventus. I bianconeri giocheranno il derby contro il Torino, mentre il Como giocherà a Cremona contro la retrocessa Cremonese. Milan e Roma – che ora hanno il destino nelle loro mani – sfideranno rispettivamente Cagliari in casa e Verona in trasferta.

Lotta Champions, la nuova classifica di Serie A

2. Napoli — 73 punti — 37 partite (aritmeticamente in Champions League)
3. Milan — 70 punti — 37 partite
4. Roma— 70 punti — 37 partite
5. Como — 68 punti — 37 partite
6. Juventus — 68 punti — 37 partite

Il calendario Champions dell’ultima giornata

  • Cremonese-Como
  • Milan-Cagliari
  • Torino-Juventus
  • Verona-Roma

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