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Ultimo aggiornamento: 12:46

Flotilla, le barche lasciano la Turchia dirette a Gaza. Il racconto dell’inviato: “Ci aspettiamo intervento anticipato di Israele”

di Alessandro Mantovani
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La testimonianza del giornalista de Il Fatto Quotidiano a bordo della Global Sumud Flotilla
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Le barche della Global Sumud Flotilla hanno lasciato il golfo di Çavuşköy, costa meridionale della Turchia e stanno navigando verso le coste di Gaza. L’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani si trova a bordo di una delle imbarcazioni.”A questo punto – racconta – la navigazione dovrebbe essere diretta fino a Gaza o fin dove ci faranno arrivare. Sono 400 miglia, in genere con questo tipo di barche si fanno in 3-4 giorni. Vedremo se quando e come la marina israeliana riterrà di intervenire, perché c’è anche da aspettarsi un intervento piuttosto anticipato. Del resto hanno dimostrato di muoversi con grande spregiudicatezza per tutto il Mediterraneo”

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