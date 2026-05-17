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Le barche della Global Sumud Flotilla hanno lasciato il golfo di Çavuşköy, costa meridionale della Turchia e stanno navigando verso le coste di Gaza. L’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani si trova a bordo di una delle imbarcazioni.”A questo punto – racconta – la navigazione dovrebbe essere diretta fino a Gaza o fin dove ci faranno arrivare. Sono 400 miglia, in genere con questo tipo di barche si fanno in 3-4 giorni. Vedremo se quando e come la marina israeliana riterrà di intervenire, perché c’è anche da aspettarsi un intervento piuttosto anticipato. Del resto hanno dimostrato di muoversi con grande spregiudicatezza per tutto il Mediterraneo”