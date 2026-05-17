Auto sui passanti a Modena, amputati gli arti inferiori a due donne. Un’altra paziente “ancora in pericolo di vita”

Sono due le persone rimaste gravemente ferite che hanno subito l’amputazione degli arti inferiori dopo essere state travolte dall’auto guidata da Salim El Koudri sabato pomeriggio a Modena. Si tratta di due turiste di 53 e 75 anni, ricoverate in Rianimazione all’ospedale civile di Baggiovara (Modena), ancora in prognosi riservata. “Entrambi i pazienti sono critici, sono in terapia intensiva e farmacologicamente sedati. Ci troviamo nelle fasi iniziali di un trauma, le variazioni sono minime, possono essere migliorative e peggiorative in un minuto” ha spiegato la direttrice del reparto di Rianimazione, Lesley De Pietri. Gli interventi, definiti “salvavita“, sono durati un paio d’ore: il recupero si prospetta lungo. Meno critiche invece le condizioni di un sessantenne che ha riportato un importante trauma cranico: “È cosciente, ma sofferente e scosso dall’accaduto”, spiega il medico. Per lui la prognosi è di trenta giorni.

Entrambi in Rianimazione anche i due ricoverati all’ospedale Maggiore di Bologna, una donna di 55 anni e un uomo di 52: nell’ultimo bollettino medico la donna è descritta in lieve miglioramento, ma le sue condizioni “restano critiche e resta il pericolo di vita”. L’uomo, invece, è stabile e “non più in immediato pericolo”. “Stiamo continuando col supporto delle funzioni vitali, sono stati stabilizzati e sottoposti ad alcuni interventi. Continuiamo con i trattamenti in terapia intensiva. In questi casi le prime ore, i primi giorni sono critici”, spiega il dottor Carlo Coniglio, responsabile della Rianimazione. La Direzione ospedaliera del Maggiore ha attivato immediatamente un’equipe di psicologi a supporto dei familiari. Sono stati invece dimessi dal Pronto soccorso del Policlinico di Modena una donna di 22 anni con trauma cranico (dieci giorni di prognosi), un uomo di trent’anni con attacco di panico (due giorni di prognosi) e un uomo di 47 anni con ferita da taglio (sette giorni).