La presidente del Consiglio era attesa oggi a Nicosia per un bilaterale con il presidente cipriota. In città anche Schlein e Bonaccini

Cambio di agenda per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha deciso di modificare il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro per recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La premier, che ieri ha partecipato all’Europa Gulf Forum a Navarino in Grecia, era attesa per un incontro bilaterale a Nicosia con il presidente cipriota, Nikos Christodoulidīs.

Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier andranno in Emilia per fare visita alle persone investite che hanno riportato le ferite più gravi, dopo che ieri un 31enne, Salim El Koudri, si è lanciato con la sua auto a folle velocità sui passanti nelle vie del centro. Già ieri pomeriggio, poco dopo la tragedia, Mattarella aveva contattato il sindaco della città emiliana, Massimo Mezzetti, per esprimere solidarietà e per ringraziare i cittadini che con coraggio hanno bloccato il giovane aggressore. Stessa cosa aveva fatto Meloni.

Tra le prime tappe c’è quella all’ospedale Baggiovara di Modena e poi all’ospedale Maggiore di Bologna. Sono otto in tutto le persone rimaste ferite, quattro delle quali versano in gravi condizioni. Due hanno subito amputazioni.

All’ospedale bolognese sono stati ricoverati due pazienti critici. Si tratta si una donna di 55 anni, che non risulta la ferita a cui sono state amputate le gambe e un uomo di 52. “Stiamo continuando col supporto delle funzioni vitali, sono stati stabilizzati e sottoposti ad alcuni interventi. Continuiamo con i trattamenti in terapia intensiva. In questi casi le prime ore, i primi giorni sono critici” ha spiegato Carlo Coniglio, responsabile della Rianimazione dell’ospedale. Il medico ha spiegato anche che l’ospedale è in contatto con le autorità e coi familiari, che sono stati informati ed è stato attivato supporto psicologico, e che si lavora in rete con gli altri ospedali.

Attesi nel pomeriggio anche la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente del partito, Stefano Bonaccini. Entrambi saranno oggi a Modena per rappresentare la vicinanza dei Dem alla comunità cittadina.