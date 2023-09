La frana avvenuta domenica pomeriggio in Val Formazza, nel nord del Piemonte, in seguito alla quale due escursionisti risultano dispersi, ha interessato circa cento metri di sentiero. Lo si apprende leggendo l’ordinanza con cui la sindaca del comune di Formazza (Verbano-Cusio-Ossola), Bruna Papa, ha interdetto il transito nell’area. Le ricerche dei due dispersi sono riprese alle prime luci dell’alba. Dai sorvoli compiuti in elicottero, ha fatto sapere in serata il soccorso alpino, “non è stata individuata alcuna traccia e le operazioni via terra non si possono effettuare a causa dei continui distacchi di detriti”.