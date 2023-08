“Ladro sì, ma con un cuore”. Questo il testo del biglietto lasciato all’interno della Fiat Punto rubata a una coppia di novelli sposi e ritrovata questa mattina a Foggia. A notare l’auto, parcheggiata in una via della stazione ferroviaria di Foggia in un punto in cui occludeva l’ingresso condominiale, è stato un carabiniere libero dal servizio, che ha segnalato l’anomalia alla polizia locale, chiedendone l’intervento. La coppia, originaria dei Monti Dauni, nel Foggiano, e residente a Roma, dopo il matrimonio festeggiato nel comune di origine, aveva deciso di pernottare in un hotel nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia, parcheggiando in zona l’auto e lasciando all’interno gli abiti da cerimonia, tra cui l’abito da sposa e quello indossato dal marito e dal figlioletto della coppia. Al risveglio, l’amara scoperta e la denuncia, oltre allo sfogo social da parte della sposa.