Polemiche e frecciatine. Le immagini hot di Arisa non sono passate inosservate. Nei giorni scorsi la cantante lucana ha posato su Instagram senza veli alla ricerca di un futuro marito: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie, nessuna bugia, no perditempo“.

Un post che ha suscitato la reazione social di Andrea Di Carlo, agente di molti personaggi dello spettacolo, compagno di Arisa per quasi due anni fino al 2021. Una storia travagliata, con diversi tiri e molla, con tanto di nozze annunciate e poi saltate. Le parole della cantante sembrano aver colpito il manager che sul suo profilo Instagram, rilanciando il botta e risposta tra l’ex compagna e Madame, ha sentenziato: “Lei lo cerca alfa, ma siamo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile? Se potessi parlare e dire quello che ho visto. Bocca mia taci”, con la volontà di insinuare e lanciare una frecciatina in pubblico.

Non solo, Di Carlo ha pubblicato anche un post per prendere in giro l’annuncio di Arisa: “AAA Cercasi persona capace d’amare qualsiasi orientamento, natura, attitudine, lei/lui abbia. L’amore non ha sesso. Mai. Con questo passo e chiude. Ciaone“, il tutto condito dall’hashtag “#salutameasoreta”. La cantante lascerà “Amici di Maria De Filippi” per sbarcare in giuria a “The Voice Kids“, nel talent show di Canale 5 farà ritorno Anna Pettinelli, assistita proprio da Di Carlo.