La vacanza in Europa e in particolare a Capri? Un incubo per la modella di OnlyFans Mikaela Testa. La giovane australiana per l’estate 2023 si è concessa un viaggio nel vecchio continente che però non l’ha soddisfatta più di tanto. Sui social ha raccontato delle difficoltà che hanno reso l’esperienza poco piacevole, come riporta Leggo: “Siete tristi perché vorreste viaggiare in Europa, ma non potete farlo? Nessuna paura: è un’esperienza sopravvalutata. Per me è stato un incubo” ha ammesso. Particolarmente dure le parole usate per riferirsi all’Italia e a Capri: “Ho girato tutta l’Europa quest’estate in compagnia dei miei amici, ma quanto visto in Italia è stato davvero orribile: stavo inciampando in un gatto morto, per raggiungere un posto devi camminare per ore e il caldo è davvero insopportabile. Un incubo […] Non vedo l’ora di tornara a casa. Stiamo odiando questi luoghi e arrivi a un punto in cui tutto ti sembra orribile”.