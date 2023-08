Qualcuno salvi la frisella. Sembra questo l’appello che proviene dal web dopo l’ultimo video caricato sui social da Paolo Conticini. L’attore si mostra mentre prepara il piatto pugliese: un po’ d’acqua per ammorbidire il pane biscottato, un pizzico di sale, pomodori tagliati a cubetti, cipolla (a seconda dei gusti). Tutto bene finché Conticini spruzza sul piatto pugliese gocce di limone al posto dell’olio. Che affronto deve aver pensato buona parte della rete a leggere i commenti: “Il limone sulle friselle??? Assolutamente nooo Paolo, puoi migliorare. Prova a rifarle secondo la tradizione del Sud” scrive qualcuno, “Senza olio, con il limone! A questo punto mi posso aspettare che fai gli spaghetti al ketchup anziché al pomodoro… Povera Italia!” è il commento di qualcun altro. E ancora: “Il limone noooo!! Origano, basilico e olio d’oliva!!”. Insomma, prova non superata per Conticini, che nelle stories successive ironizza sulle reazioni scatenate dal proprio video e chiede ai passanti che incontra se la frisella vuole o no il limone. Tutti stanno al suo gioco e lo appoggiano.



Benché si tratti un piatto molto semplice, la ricetta autentica della frisella sta a cuore a molti. Basti pensare anche al clamore suscitato da quella preparata, lo scorso anno, da Belen Rodriguez, che proprio in questi giorni è tornata in auge per ben altri motivi. Citofonare Tiberio Timperi per saperne di più.