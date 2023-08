Ore di apprensione per Bianca Atzei e Stefano Corti. Prima la corsa in pronto soccorso per il piccolo Noa che ha la febbre alta, poi la macchina rubata a Milano. La vicenda però, almeno per il furto, ha un lieto fine. La cantante sui social fa sapere: “Oggi, dopo 5 minuti che sono uscita dalla macchina, tempo di entrare in un negozio, un ragazzo me l’ha rubata”. In quegli stessi istanti Corti con una serie di stories comunica ai follower modello e targa dell’auto invitando quanti la vedano ad avvisare lui o le forze dell’ordine: “Purtroppo, Bianca è entrata in un negozio e ha lasciato la macchina aperta e ce l’hanno portata via. Speriamo si ritrovi”.

La ‘iena’ condivide sui social le immagini delle telecamere che riprendono il momento in cui un uomo entra nella vettura della Atzei e si dilegua. Poi la svolta: “Ragazzi, è incredibile con il Gps sono riusciti a localizzare la macchina”, e Corti con il suocero si mostra davanti alla propria macchina parcheggiata, e chiusa, in una via di Milano. Sul posto arriva anche la polizia e, infine, il carroattrezzi che porta via l’auto.

Anche Atzei dà la bella notizia ai fan, ma allo stesso tempo si sfoga per quanto accadutole nelle ultime ore: “Dopo la denuncia sono andata a prendere mio figlio dalla nonna che ha la febbre da giorni. L’ho portato al Ps dove sono stata attaccata dalla dottoressa per averlo portato per due giorni di fila in ospedale. Ma gli sono uscite delle macchie… Mi sono permessa di dirle che non nasco imparata, non ho studiato medicina e seguo semplicemente il mio istinto di mamma che è quello di proteggerlo e non vederlo più sofferente. E rivolgersi con tono scortese e infastidito mentre tuo figlio ha 39 di febbre non è sopportabile”. E ancora: “Sono molto provata da questa giornata che ha avuto un lieto fine almeno per la macchina che l’abbiamo ritrovata poco fa. Rimane la paura di andare in giro per la mia Milano che tanto amo”.